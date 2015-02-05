Создание Анимационного видеоролика для сайта

ХУДОЖНИК-РАСКАДРОВЩИК для полнометражного фильма Для создания раскадровки художественного фильма (комедия) требуется цифровой художник-сторибордист. Работа на выезде - у заказчика в Баку (Азербайджан). Заказчик (кинокомпания fantasy-pictures) оплачивает перелёт туда и обратно, проживание в отеле, питание, гонорар. Требуется ...
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Необходимо создать анимационный видеоролик длительность 1,5 - 2 минуты для сайта fordealers.pro Пример того, что нужно, будет предоставлен.
В предложениях необходимо обязательно указать конкретные сроки и стоимость выполнения работ по видео монтажу.
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