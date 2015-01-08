Blackmagic Studio Camera

Добрый день. Нужно сделать слайд шоу на юбилей 60 лет. 46 фото, около 35 титров. Продолжительность около 5 мин. Срок-2-3 дня. На выходе нужен файл, пригодный для просмотра на плазме 160 дюймов, вес не более 8 ...