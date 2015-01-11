Создание небольших видео (с экрана)

Доброго времени.

Необходимо 20 видеообзоров игровых автоматов по 1-3 минуты каждый. по типу

http://www.youtube.com/watch?v=0zB5GZbcuiQ

Я вам даю ссылки на нужные флеш игры, вы пару минут играете и снимаете этот процесс. После к каждой игре создаете и добавляете анимацию с лого сайта в начало и конец видео (как в примере). Анимация для каждого обзора одинаковая, меняются только названия игровых автоматов.

UPD

Голос не нужен, звук будет записан с игры. Заставку можно шаблонную.