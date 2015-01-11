Создание небольших видео (с экрана)

Всего 3 ролика. По времени: 51 сек., 46 сек., 51 сек. Вот ссылка на 1 из них https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvRkR1NkxtRkt1b3M/view?usp=sharing Нужно английский текст заменить на русский. Перевод пришлем. Шрифты как в исходнике. Получится подобрать? Подскажите, пожалуйста, сколько это будет стоить и какой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Необходимо 20 видеообзоров игровых автоматов по 1-3 минуты каждый. по типу
http://www.youtube.com/watch?v=0zB5GZbcuiQ
Я вам даю ссылки на нужные флеш игры, вы пару минут играете и снимаете этот процесс. После к каждой игре создаете и добавляете анимацию с лого сайта в начало и конец видео (как в примере). Анимация для каждого обзора одинаковая, меняются только названия игровых автоматов.
UPD
Голос не нужен, звук будет записан с игры. Заставку можно шаблонную.
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