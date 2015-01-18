Видеомонтаж готового ролика из Ютюба

Доброго времени. Необходимо 20 видеообзоров игровых автоматов по 1-3 минуты каждый. по типу http://www.youtube.com/watch?v=0zB5GZbcuiQ Я вам даю ссылки на нужные флеш игры, вы пару минут играете и снимаете этот процесс. После к каждой игре создаете и добавляете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из готового видеоролика необходимо удалить некоторые элементы.
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