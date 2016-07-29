Yaroslav_P

Продающий Яндекс Директ и AdWords (сбор семантического ядра от 150 до 1 тыс объявлений, разделение РСЯ и поиск). 1 запрос = 1 объявление. Клиент увидит в объявление именно то, что искал. Применяю последние новшества при создании рекламных кампаний. Добавляю быстрые ссылки и виртуальную визитку в объявления. Рекламные компании имеют CTR от 10% до 27%. Качество аудитории обеспечивает качественный список минус слов, составляемый индивидуально под проект. Ключи ручной очистки, это позволяет находить запросы с нулевой конкуренцией и минимальной ценой клика.