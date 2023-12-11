Професійний перекладач з RU/UKR на EN/DE

Мене звати Ярослава Боровенська, я працюю перекладачем з української та російської мови більше 10 років. Пропоную професійні переклади на німецьку та англійську мови та навпаки.

Зараз я живу в Україні та працюю, для наближення нашої Перемоги. Мої послуги включають ретельну та акуратну роботу, яка базується на моєму багатому досвіді та знаннях. Я володію відмінними мовними навичками та глибоким розумінням культурних нюансів, що дозволяє мені надавати точні та відповідні контексту переклади.

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