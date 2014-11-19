Если у вас возникли сложности в написании материалов или просто под рукой оказался ворох сложной работы и вы не знаете, что с ним делать - вам сюда, ведь нет сладостнее момента, чем, выполнив сложное задание, улыбнуться и самому себе удивиться. Не ищу работу по бездумному копипасту, хочу вкладывать знания и силы в проекты, которые заставляют серую жидкость под черепной коробкой метаться в поисках решения задачи.

Восемь лет работаю в журналистике. Профессиональный путь начинала в информационном агентстве, сейчас тружусь в ежедневной газете. Есть опыт работы в различных видах СМИ. Сами понимаете, журналистика - стиль жизни, поэтому все мои мысли все время находятся в поиске наилучших слов для их выражения. Всегда с головой ухожу в интересные проекты, не люблю стоять на месте.

Есть опыт написания информационных и рекламных материалов, корректуре, редактированию и созданию уникальных проектов.

Жду ваших предложений по:

- написанию уникальных авторских статей;

- копирайту, рерайту;

- вычитке материалов (корректура);

- составление пресс-релизов и приглашений к сотрудничеству;

- редактированию статей и пр.

Могу работать контент-менеджером.

Интересен опыт работы модератором форумов и групп в соцсетях различной тематики.