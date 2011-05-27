Yaten

Ника Котышева Yaten

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Разработка логотипов, фирменных стилей и сайтов "под ключ"

Уважаемые, клиенты!

Сфера моих интересов лежит в следующих областях:

1. Создание логотипов и фирменных стилей.

2. Дизайн сайтов

3. Разработка сайтов "под ключ"

Надеюсь, что они пересекаются с Вашими нуждами :)

Дизайн сайта
Портфолио
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Верстка полиграфии
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Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Фирменный стиль
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