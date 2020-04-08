Продающий дизайн | Дизайн который решает задачи и проблемы Вашего бизнеса!

Цены и сроки разработки:

Все цены указаны ниже могут изменяться, всё зависит от Вашего ТЗ.

Цена для каждого проекта – индивидуальна.

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Дизайн web-сайтов / Портфолио:

Дизайн который решает задачи и проблемы Вашего бизнеса!

— Главная страница - 75$

— Адаптация главной страницы – 50$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

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— Внутренняя страница - 30$

— Адаптация внутренней страницы – 30$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

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Продающий дизайн Landing Page / Портфолио﻿:

— До 8 экранов / блоков - 100$

— 9-10 экранов / блоков - 125$

— 11-12 экранов / блоков - 175$

— Больше 12 экранов / блоков - каждый последующий блок + 25$

— Адаптация Landing Page – 75$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )

Сроки разработки:

Landing Page - 5-7 дней

Адаптация Landing Page – 2-3 дня под все 2 разрешения

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Сотрудничая со мною, Вы получаете:

+ Стильный, качественный не шаблонный дизайн;

+ Абсолютное соблюдение сроков;

+ Правки и дополнения в процессе;

+ Приемлемые цены и высокое качество работы;

+ Постоянную связь через скайп, почту.

+ По окончанию проекта все необходимые исходные файлы проекта.

Ключевые навыки:

— Понимание проблемы и задачи Вашего бизнеса / ее решение с помощью дизайна;

— Разработка дизайн-концепции;

— Понимание принципов построения веб-дизайна;

— Владение современными трендами в веб-дизайне;

— Знание современных технологий в digital дизайне;

— Умение проектировать и создавать макеты страниц, Landing Page, полноценные сайты, решения по интерфейсам;

— Умение работать с контентом при создании макетов;

— Разработка пользовательских сценариев;

— Профессиональное понимание принципов UI/UX;

— Анализ конкурентов.

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Условия сотрудничества:

1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков;

2. Предоплата 50%

3. Выполнение работы;

4. Внесение правок и пожеланий;

5. Оплата остальных 50%;

6. После чего я вам передаю все файлы проекта (PSD/Figma/Sketch files, png, jpg, шрифты и т.д)

7. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.

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Способы оплаты:

1. Privat24

2. Валютная карта Visa

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Глобальные изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы ﻿— за дополнительную плату.

Пишите в любое удобное для Вас время, отвечу в течении 5 минут:

E-mail: [email protected]

Skype: yehorigorevich

Telegram: +380631575135