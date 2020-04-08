Цены и сроки разработки:
Все цены указаны ниже могут изменяться, всё зависит от Вашего ТЗ.
Цена для каждого проекта – индивидуальна.
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Дизайн web-сайтов / Портфолио:
Дизайн который решает задачи и проблемы Вашего бизнеса!
— Главная страница - 75$
— Адаптация главной страницы – 50$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
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— Внутренняя страница - 30$
— Адаптация внутренней страницы – 30$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
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Продающий дизайн Landing Page / Портфолио:
— До 8 экранов / блоков - 100$
— 9-10 экранов / блоков - 125$
— 11-12 экранов / блоков - 175$
— Больше 12 экранов / блоков - каждый последующий блок + 25$
— Адаптация Landing Page – 75$ ( Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 320 px )
Сроки разработки:
Landing Page - 5-7 дней
Адаптация Landing Page – 2-3 дня под все 2 разрешения
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Сотрудничая со мною, Вы получаете:
+ Стильный, качественный не шаблонный дизайн;
+ Абсолютное соблюдение сроков;
+ Правки и дополнения в процессе;
+ Приемлемые цены и высокое качество работы;
+ Постоянную связь через скайп, почту.
+ По окончанию проекта все необходимые исходные файлы проекта.
Ключевые навыки:
— Понимание проблемы и задачи Вашего бизнеса / ее решение с помощью дизайна;
— Разработка дизайн-концепции;
— Понимание принципов построения веб-дизайна;
— Владение современными трендами в веб-дизайне;
— Знание современных технологий в digital дизайне;
— Умение проектировать и создавать макеты страниц, Landing Page, полноценные сайты, решения по интерфейсам;
— Умение работать с контентом при создании макетов;
— Разработка пользовательских сценариев;
— Профессиональное понимание принципов UI/UX;
— Анализ конкурентов.
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Условия сотрудничества:
1. Ознакомление с ТЗ и оценка стоимости и сроков;
2. Предоплата 50%
3. Выполнение работы;
4. Внесение правок и пожеланий;
5. Оплата остальных 50%;
6. После чего я вам передаю все файлы проекта (PSD/Figma/Sketch files, png, jpg, шрифты и т.д)
7. Обмен положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве.
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Способы оплаты:
1. Privat24
2. Валютная карта Visa
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Глобальные изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату.
Пишите в любое удобное для Вас время, отвечу в течении 5 минут:
E-mail: [email protected]
Skype: yehorigorevich
Telegram: +380631575135
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