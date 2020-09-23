Я оператор компьютерной обработки информации, я увереновладею:
Word
Excel
Powerpoint
Publisher
AdobePhotoshop
Adobe Lightroom
Сейчас учусь на преподавателяанглийского языка. Также свободно владею русским и украинским. Все вместе дает мне возможность, писать статьи, комментарии, ,переводить не только грамотно тексты, а делать литературные переводы, делать презентации на разные темы, так же что очень важно, что эти презентации будут приятны для Ваших глаз, которые Вам не будет стыдно показать своим колегам или партнерам.
Спасибо за Ваше внимание!!!