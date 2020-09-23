Я оператор компьютерной обработки информации, я увереновладею:

Word

Excel

Powerpoint

Publisher

AdobePhotoshop

Adobe Lightroom

Сейчас учусь на преподавателяанглийского языка. Также свободно владею русским и украинским. Все вместе дает мне возможность, писать статьи, комментарии, ,переводить не только грамотно тексты, а делать литературные переводы, делать презентации на разные темы, так же что очень важно, что эти презентации будут приятны для Ваших глаз, которые Вам не будет стыдно показать своим колегам или партнерам.

Спасибо за Ваше внимание!!!