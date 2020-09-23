YevhenTro

Евген Троценко YevhenTro

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Я оператор компьютерной обработки информации, я увереновладею:

 Word

 Excel

 Powerpoint

 Publisher

 AdobePhotoshop

 Adobe Lightroom

 Сейчас учусь на преподавателяанглийского языка.  Также свободно владею русским и украинским. Все вместе дает мне возможность, писать статьи, комментарии, ,переводить не только грамотно тексты, а делать литературные переводы, делать презентации на разные темы, так же что очень важно, что эти презентации будут приятны для Ваших глаз, которые Вам не будет стыдно показать своим колегам или партнерам. 

Спасибо за Ваше внимание!!!