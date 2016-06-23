Обо мне

Профессиональный дизайнер с опытом работы в Web дизайне более 2-х лет. Интересные, визуальные решения для каждого проекта.

Как делаю?

С огоньком, но за 50% предоплату. Расчет стоимости работы происходит после получения подробной задачи на электронную почту с указанием предполагаемого бюджета.

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ …

Я очень люблю отвечать на Ваши письма! Тем более, что в них Вы описываете свои задачи по созданию дизайна, пишите мне предложения по сотрудничеству, присылаете брифы на дизайн, не забывая при этом озвучить бюджет. И я очень не люблю мобильные телефоны! Они очень отвлекают меня от работы над Вашими замечательными проектами! Спасибо за понимание, и надеюсь на успешное и долгосрочное сотрудничество!