Требуется разработать дизайн сайта и логотип для игровой команды в WorldOfWarcraft. Структура главной страницы: Шапка с логотипом Блок ссылок на странички Блок новостей с картинками Как вы сделайте дизайн на фентезийную тему или тему техно-футуристическую, не столь важно. Важно чтобы ...