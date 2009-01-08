Требуется разработать дизайн сайта и логотип для игровой команды в WorldOfWarcraft. Структура главной страницы: Шапка с логотипом Блок ссылок на странички Блок новостей с картинками Как вы сделайте дизайн на фентезийную тему или тему техно-футуристическую, не столь важно. Важно чтобы ...
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо нарисовать вектроные картинки отражающие суть того или иного раздела на внутреннем корпоративном портале для сотрудников телекоммуникационной компании. Дано: 1. Скриншоты внутреннего корпоративного портала для сотрудников 2. Список разделов для которых нужны картинки: Главная страница (логотип) Библиотека документов Компас новичка Подразделения ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо разработать тему для Drupal 6 на основе нарисованного в Corel Draw эскизе. Имею: 1. Исходник рисунка в Corel Draw 2. Тотже рисунок в PSD (1 слой) нарезанный на слайсы 3. Архив с нарезанными картинками в формате JPG Скрин ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Дано: 1) Готовая верстка дизайна 2) Установленный Drupal Задачи: 1) Создать на основе имеющейся верстки тему для друпала. Вы: у вас должен быть опыт работы с друпалом, это единственное требование. Просьба - отвечая на проект предоставить ссылку на вашу ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад