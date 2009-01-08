Yodamarin

Nenene Lolshto Yodamarin

 
NaN летВеликобритания/Абердин
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Дизайн сайта и логотипа для игровой команды

    $250

    Требуется разработать дизайн сайта и логотип для игровой команды в WorldOfWarcraft. Структура главной страницы: Шапка с логотипом Блок ссылок на странички Блок новостей с картинками Как вы сделайте дизайн на фентезийную тему или тему техно-футуристическую, не столь важно. Важно чтобы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Небольшие картинки для корпоративного портала

    Необходимо нарисовать вектроные картинки отражающие суть того или иного раздела на внутреннем корпоративном портале для сотрудников телекоммуникационной компании. Дано: 1. Скриншоты внутреннего корпоративного портала для сотрудников 2. Список разделов для которых нужны картинки: Главная страница (логотип) Библиотека документов Компас новичка Подразделения ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка темы на готовом дизайне для Drupal6

    $100

    Добрый день! Необходимо разработать тему для Drupal 6 на основе нарисованного в Corel Draw эскизе. Имею: 1. Исходник рисунка в Corel Draw 2. Тотже рисунок в PSD (1 слой) нарезанный на слайсы 3. Архив с нарезанными картинками в формате JPG Скрин ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка темы под Drupal

    Дано: 1) Готовая верстка дизайна 2) Установленный Drupal Задачи: 1) Создать на основе имеющейся верстки тему для друпала. Вы: у вас должен быть опыт работы с друпалом, это единственное требование. Просьба - отвечая на проект предоставить ссылку на вашу ...

    Drupal
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта и логотипа для игровой команды
Очень приятные впечатления от сотрудничества. Спокойный, корректный заказчик. Оплата вовремя, без всяких проблем. Всегда рады работать с Вами.
Спасибо за дизайн. Дизайнеры ArtLab профессионалы, рекомендую.
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