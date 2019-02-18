Копирайтер. Разрабатываю продающие тексты. Информационные статьи. Обзоры.

Молодой и амбициозный. Мой стиль - это уникальность, читабельность и экспертность. У меня тяжёлая форма аллергии на клише, штампы и канцеляризм. Моё главное правило: не создавать серую массу и самому таковой не быть. Каждый текст, это рекламное послание, оно должно, нет оно обязано продавать.

Текст будет продавать если он:

Уникальный. Главная задача выделить продукцию из толпы, завладеть вниманием читателя.

Читабельный. Простой человеческий язык, покупатель это обычный человек, ему приятно, когда мы говорим с ним на одном языке, и не просто пытаемся втюхивать товар, а действительно говорим с ним.

Экспертный. Прежде всего, мы побуждаем читателя к покупке, а будет ли он покупать в тех кто ллёт воду как с ведра, и обещает звезды с небес? Нет. Нашим доверием будет располагать эксперт, который называет цифры, даёт им обоснование, наводит факты, и готов ответить на все вопросы.

И ещё дюжина факторов. Особенности и тип ЦА, особенности товара или услуги, месторасположение, стратегия продвижения, дизайн сайта. Всё надо учесть. Малейшие упущенные детали, влияют на конверсию. Не учитаные факторы тоже влияют на конверсию. Поэтому я обязуюсь сопровождать каждый текст до его самоокупаемости. То есть уже после размещения разработанного мной текста на ресурсе, я могу обращаться с предложением правок, если считаю это нужным, или Вы можете обращаться ко мне с просьбой переработать тот или иной фрагмент. Если имеет место низкая конверсия, негативные отзывы, я все это исправлю.

Каждый текст, для меня, это не просто количество символов, за которые платят деньги, каждый текст это идея, горение желанием создать, что-то потрясающее, каждый текст это любовь. И пусть даже я пишу о доставке чугуна в спб или преимуществах туалетной бумаги хххххх. Копирайтинг это искусство или маркетинговый способ продвижения? Для меня копирайтинг это искусство продавать с помощью тыкания по клавиатуре и гениальных идей. Обращайтесь, если Вам интересен и нужен такой копирайтинг.