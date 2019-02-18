Молодой и амбициозный. Мой стиль - это уникальность, читабельность и экспертность. У меня тяжёлая форма аллергии на клише, штампы и канцеляризм. Моё главное правило: не создавать серую массу и самому таковой не быть. Каждый текст, это рекламное послание, оно должно, нет оно обязано продавать.
Текст будет продавать если он:
- Уникальный. Главная задача выделить продукцию из толпы, завладеть вниманием читателя.
- Читабельный. Простой человеческий язык, покупатель это обычный человек, ему приятно, когда мы говорим с ним на одном языке, и не просто пытаемся втюхивать товар, а действительно говорим с ним.
- Экспертный. Прежде всего, мы побуждаем читателя к покупке, а будет ли он покупать в тех кто ллёт воду как с ведра, и обещает звезды с небес? Нет. Нашим доверием будет располагать эксперт, который называет цифры, даёт им обоснование, наводит факты, и готов ответить на все вопросы.
Каждый текст, для меня, это не просто количество символов, за которые платят деньги, каждый текст это идея, горение желанием создать, что-то потрясающее, каждый текст это любовь. И пусть даже я пишу о доставке чугуна в спб или преимуществах туалетной бумаги хххххх. Копирайтинг это искусство или маркетинговый способ продвижения? Для меня копирайтинг это искусство продавать с помощью тыкания по клавиатуре и гениальных идей. Обращайтесь, если Вам интересен и нужен такой копирайтинг.