Приветствую!
По образованию я - филолог, преподаватель русского языка и литературы. Поэтому у меня высокий уровень грамотности, и я могу качественно редактировать тексты на предмет ошибок (орфографических, грамматических и др.). Опыт работы корректором в печатных СМИ - 3 года.
Немного работала журналистом (поэтому могу помочь вам с написанием статей, но не считаю это своим основным профессиональным навыком)))
В последнее время (1 год) работала менеджером по работе с клиентами в интернет-магазине bioecomarket.ru
Здесь в мою работу входило:
- обзвон клиентов по входящим заявкам, согласование, редактирование, сопровождение заказов;
- контроль сборки заказов;
- контроль онлайн-оплат;
- выдача заказов и расчёт;
- консультирование клиентов по телефону, в торговом зале и в онлайн-чате JivoSite;
- оформление и подготовка к отправке междугородних заказов;
- наполнение сайта (создание карточек товаров, редактирование);
- добровольное продвижение магазина в соцсетях (добровольное, п.ч. не оплачивалось), таких как ВК, Инстаграм: написание и публикация постов с фото.
-закрытие смены.
Проходила так же дополнительное обучение по программам
- Реклама и PR (имею представление; по большей части интересен дизайн рекламы)
- Основы фотосъемки (самостоятельно работала фотографом-фрилансером, знаю основы композиции и умею работать в Photoshop, умею создавать баннеры, наклейки, этикетки, визитки и т.п. в Corel Draw (без создания логотипов)).
Есть также опыт создания собственного бизнеса (экопродукты), продвижения и продаж через соцсети.
На данный момент ищу подработку удалённо/со свободным графиком. Рассмотрю ваши предложения.
P.S. очень люблю сферу органической (эко) продукции, т.к. сама веду ЗОЖ. В таком случае возможно длительное сотрудничество.