Наполнение сайта. Редактирование/корректура. Копирайтинг/рерайтинг.

Приветствую!

По образованию я - филолог, преподаватель русского языка и литературы. Поэтому у меня высокий уровень грамотности, и я могу качественно редактировать тексты на предмет ошибок (орфографических, грамматических и др.). Опыт работы корректором в печатных СМИ - 3 года.

Немного работала журналистом (поэтому могу помочь вам с написанием статей, но не считаю это своим основным профессиональным навыком)))

В последнее время (1 год) работала менеджером по работе с клиентами в интернет-магазине bioecomarket.ru

Здесь в мою работу входило:

- обзвон клиентов по входящим заявкам, согласование, редактирование, сопровождение заказов;

- контроль сборки заказов;

- контроль онлайн-оплат;

- выдача заказов и расчёт;

- консультирование клиентов по телефону, в торговом зале и в онлайн-чате JivoSite;

- оформление и подготовка к отправке междугородних заказов;

- наполнение сайта (создание карточек товаров, редактирование);

- добровольное продвижение магазина в соцсетях (добровольное, п.ч. не оплачивалось), таких как ВК, Инстаграм: написание и публикация постов с фото.

-закрытие смены.

Проходила так же дополнительное обучение по программам

- Реклама и PR (имею представление; по большей части интересен дизайн рекламы)

- Основы фотосъемки (самостоятельно работала фотографом-фрилансером, знаю основы композиции и умею работать в Photoshop, умею создавать баннеры, наклейки, этикетки, визитки и т.п. в Corel Draw (без создания логотипов)).

Есть также опыт создания собственного бизнеса (экопродукты), продвижения и продаж через соцсети.

На данный момент ищу подработку удалённо/со свободным графиком. Рассмотрю ваши предложения.

P.S. очень люблю сферу органической (эко) продукции, т.к. сама веду ЗОЖ. В таком случае возможно длительное сотрудничество.