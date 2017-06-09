Yulianahodka

Юлия Кучерук Yulianahodka

 
42 годаРоссия/Находка
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Технические переводы англ - рус - англ
  • Копирайт и рерайт текстов;
  • Посты для социальных сетей (текст и картинки);
  • Статьи для сайтов и корпоративных блогов.
С моей стороны: грамотность, уникальность (пишу своими словами), сроки.
Рерайт текста
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