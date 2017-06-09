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Юлия Кучерук
Yulianahodka
Yulianahodka
42 года
Россия
/
Находка
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
Технические переводы англ - рус - англ
Копирайт и рерайт текстов;
Посты для социальных сетей (текст и картинки);
Статьи для сайтов и корпоративных блогов.
С моей стороны: грамотность, уникальность (пишу своими словами), сроки.
Рерайт текста
Действие аккаунта приостановлено!
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