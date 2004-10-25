Yura_Razbakov

Юра Разбаков Yura_Razbakov

 
19 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сайт под ключ! Уникальный дизайн! Профессиональная верстка!

О работе:

  • Щепетильно отношусь даже к самым маленьким проектам
  • Если по каким-то причинам не успеваю вложиться в оговоренный раннее срок, тогда я сразу, по мере поступления проблемы, уведомлю вас (такое случится, только в очень экстренных ситуациях), мне важна моя репутация, а вам - бесценное время
  • Крайне быстро отвечаю
  • Никогда не пропадаю. Если взял проект в работу - значит сделаю
Технологии:

  • Кросс браузерная/адаптивная верстка с помощью Bootstrap
  • Знание JavaScript, JQuery, PHP, HTML, CSS
  • Работаю с любыми макетами или за дополнительную плату сделаю сам
  • При необходимости работаю с github
  • Сверстаю/перенесу HTML на WordPress
PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
sergiy77
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
3 года назад
Верстка мобильной версии сайта
Юрий умеет работать быстро и оперативно, все время на связи. Рекомендую.
Чёткое ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую
Ответный отзыв
OlgaVaz
44 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$88
10 баллов
3 года назад
Создать сайт
Исполнительный, отзывчивый, грамотный разработчик, демократичная цена и оперативность действий! Рекомендую!!!
Заказчик ответственный, опытный. Оплата во время. Рекомендую
Ответный отзыв