Сайт под ключ! Уникальный дизайн! Профессиональная верстка!
О работе:
- Щепетильно отношусь даже к самым маленьким проектам
- Если по каким-то причинам не успеваю вложиться в оговоренный раннее срок, тогда я сразу, по мере поступления проблемы, уведомлю вас (такое случится, только в очень экстренных ситуациях), мне важна моя репутация, а вам - бесценное время
- Крайне быстро отвечаю
- Никогда не пропадаю. Если взял проект в работу - значит сделаю
- Кросс браузерная/адаптивная верстка с помощью Bootstrap
- Знание JavaScript, JQuery, PHP, HTML, CSS
- Работаю с любыми макетами или за дополнительную плату сделаю сам
- При необходимости работаю с github
- Сверстаю/перенесу HTML на WordPress
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
3 года назад
Юрий умеет работать быстро и оперативно, все время на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую
$88
10 баллов
3 года назад
Исполнительный, отзывчивый, грамотный разработчик, демократичная цена и оперативность действий! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Заказчик ответственный, опытный. Оплата во время. Рекомендую