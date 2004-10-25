Это мне прислал мой програмист- Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, ...