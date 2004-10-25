OlgaVaz

Ольга Беседина OlgaVaz

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Финансовые услуги
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$88
выплачено фрилансерам
9%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка сайта и подтянуть несколько блоков текста

    Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт

    Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать работу

    Это мне прислал мой програмист- Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать работ

    Это мне прислал мой програмист- Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить и подтянуть несколько блоков текст

    сделана большая часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставлена на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу данных ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт с подпиской и сделать дизайн.

    $200

    Макет сайта есть,  в настоящее время сайт наполняется. Это фэнш проект связан с услугами имиджмейкеров и стилистов. Необходимо дополнить информацию (  добавить контакты,обратную связь, согласно законодательства все документы и информацию, которая должна присутствовать на сайте ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
Yura_Razbakov
19 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$88
10 баллов
3 года назад
Создать сайт
Заказчик ответственный, опытный. Оплата во время. Рекомендую
Исполнительный, отзывчивый, грамотный разработчик, демократичная цена и оперативность действий! Рекомендую!!!
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