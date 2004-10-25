сайт на Вордпресс, нужно его доработать , язык программирования PHP и может работать с базами данных. Работы немного
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Это мне прислал мой програмист- Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, ...Закрыт3 года назад
Это мне прислал мой програмист- Я сделал большую часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставил на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, ...Закрыт3 года назад
сделана большая часть, визуал страниц, кроме чата, вёрстку оплаты, поставлена на вордпресс, две основные страницы натянул, сделал админку для редактирования текстов/картинок Вам, сделал часть регистрации, поставил плагин для регистрации, код только не дописал, базу данных ...Закрыт3 года назад
Сверстать вэбсайт в figmeHTML-верстка59 заявокЗакрыт3 года назад
сверстать дизайн и натянуть егоHTML-верстка23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Макет сайта есть, в настоящее время сайт наполняется. Это фэнш проект связан с услугами имиджмейкеров и стилистов. Необходимо дополнить информацию ( добавить контакты,обратную связь, согласно законодательства все документы и информацию, которая должна присутствовать на сайте ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт3 года назад
Создать и настроить контекстную рекламу, тегирование для раскрутки сайта с подпискойКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Создать сайт с объединениемссылок на другие сайтыСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад