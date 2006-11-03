YuriNik

Y.N. Pronin YuriNik

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

[email protected]

  • Создание робота для проверки ИНН по сайту

    $500

    Здравствуйте! Требуется написание робота для проверки правильности ИНН и других реквизитов организации по сайту http://www.valaam-info.ru/fns/ Варианты работы - роботу дается ИНН, он возвращает реквизиты по одной - нескольким организациям, либо оргформа + регион и он возвращает реквизиты ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статей, раскрутка софта MDM-класса

    $1000

    Что есть: 1 российский софт MDM-класса (срок разработки и реализации свыше 10 лет) 2 статьи, презентации и иные материалы по софту 3 примеры реализаций у крупнейших заказчиков Что надо: 1. Компиляция материалов в ряд статей, желательно сравнительного плана 2. ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент-наполнение сайтов на Битриксе

    $500

    Требуется заливка сайтов информацией по тематике стандартизации, классификаторов и т.п. Часть - материал заказчика, частично - переводы и компиляция материалов с англоязычных ресурсов. Место работы - только Москва и область. Юрий Николаевич 955 0160 PRONIN_1 MAIL RU м. ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на Битрикс срочно

    $350

    Требуется быстро поднять сайт на Битрикс-стандарт для последующего наполнения контентом самим заказчиком. Дополнительно - копирование дизайна с сайта www.gost.ru плюс организация на главной странице двух фреймов, в которых вызываются внутреннние системы заказчика (поиск и просмотр ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с англ. справ. медицинских терминов

    Справочник содержит около 15 тыс. медицинских терминов (к половине терминов имеются их определения). О бъем около 800 стр. ф 1800 зн. Требуется перевести к концу ноября. Стоимость не более 120 руб. стр.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод термимнологического справочника

    Требуется перевести разделы терминологического справочника с англ. на русский. 1. Ракетная техника - 30 стр. 2.Системы управления огнем - 200 стр. 3. Отредактировать перевод раздела артиллерийское вооружение - 120 стр. 4. Отредактировать и осуществить незначительный доперевод по авиации ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редактирование перевода по авиации и вооружению

    Имется перевод терминологического справочника по авиации и артиллерийскому оружию. Требуется: 1. Редактирование и небольшой доперевод случайно не переведенных позиций по авиации -250 стр. 2. Редактирование перевода по артилллерии - 120 стр.

    Редактирование и Корректура11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Администратор баз данных (SQL-запросы, контент)

    $1000

    Возраст от: 22 Возраст до: Образование: высшее Опыт работы: от 1 года Заработная плата от $: 550 - 1000 Пол: Не имеет значения График работы: Полный день Занятость: Полная Город: Москва Требования Желательно знание языка SQL ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна и наполнение двух сайтов

    $1000

    Требуются web-дизайнер и контент аналитик со знанием технического английского языка для создания и первичного наполнения (перевод, компиляция материалов, презентаций) двух сайтов в области стандартизации, нормативно-технической документации, каталогизации продукции. Материалы на русском и английском языках имеются. ...

    HTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводы по темам техн. словаря

    $2500

    Еще раз спасибо всем откликнувшимся и дозвонившимся. Прошу в теме письма (вакансии от YuriNik) сообщить номер темы, цену за стандартную страницу и сроки по выбранным тематикам. Как видно из Графика переводов - объемы по ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • ИТ-менеджер, SQL-программист

    $1000

    Возраст от: 22 Возраст до: Образование: высшее Опыт работы: от 1 года Заработная плата от $: 550 - 1000 Пол: Не имеет значения График работы: Полный день Занятость: Полная Город: Москва Требования Желательно знание языка ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Тест для перевода технических словарей - скачайте

    $2500

    Всем откликнувшимся - спасибо. Здесь выкладываю пример для перевода и Инструкцию АРМа поддержки. Использование последнего бесплатно и обязательно - чтобы согласовать термины и описания с принятыми в российском нормативном поле стандартами и обычаями... Плюс в ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводы с английского технических словарей

    $2500

    Необходимо выполнить свыше десяти подпроектов переводов с английского терминов продукции из технических словарей и их определений по темам: горное дело, станкостроение, металлургия, инструменты, электротехника, электроника, с/х и строительное машиностроение и т.п. В помощь дается общирный ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка сайта и доработка собственного J2EE- ПО

    Сайты предназначены для использования в качестве интернет-магазина нормативно-справочной информации и рекламы услуг коммерческих и ФГУП-структур. На сайтах будет встроен собственный J2EE-модуль управления контентом (справочники, классификаторы, поисковая машина, открытый кодификатор продукции, нормализатор описаний продукции в соответствии ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад