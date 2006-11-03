Здравствуйте! Требуется написание робота для проверки правильности ИНН и других реквизитов организации по сайту http://www.valaam-info.ru/fns/ Варианты работы - роботу дается ИНН, он возвращает реквизиты по одной - нескольким организациям, либо оргформа + регион и он возвращает реквизиты ...
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Что есть: 1 российский софт MDM-класса (срок разработки и реализации свыше 10 лет) 2 статьи, презентации и иные материалы по софту 3 примеры реализаций у крупнейших заказчиков Что надо: 1. Компиляция материалов в ряд статей, желательно сравнительного плана 2. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Срочно требуется в Москве опытный спец по написанию макроса или программы, обеспечивающей группировку эксель-листа по заполненным в Акцессной базе правилам (мета-данным). pronin_1 @ mail . ruПрикладное ПО11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется заливка сайтов информацией по тематике стандартизации, классификаторов и т.п. Часть - материал заказчика, частично - переводы и компиляция материалов с англоязычных ресурсов. Место работы - только Москва и область. Юрий Николаевич 955 0160 PRONIN_1 MAIL RU м. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $350
Требуется быстро поднять сайт на Битрикс-стандарт для последующего наполнения контентом самим заказчиком. Дополнительно - копирование дизайна с сайта www.gost.ru плюс организация на главной странице двух фреймов, в которых вызываются внутреннние системы заказчика (поиск и просмотр ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Справочник содержит около 15 тыс. медицинских терминов (к половине терминов имеются их определения). О бъем около 800 стр. ф 1800 зн. Требуется перевести к концу ноября. Стоимость не более 120 руб. стр.Переводы13 заявокЗакрыт17 лет назад
Смотрите приложениеПереводы5 заявокЗакрыт17 лет назад
Прошу в ответе сообщить номер темы, цену за стандартную страницу и сроки по выбранным тематикам.Переводы10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется перевести разделы терминологического справочника с англ. на русский. 1. Ракетная техника - 30 стр. 2.Системы управления огнем - 200 стр. 3. Отредактировать перевод раздела артиллерийское вооружение - 120 стр. 4. Отредактировать и осуществить незначительный доперевод по авиации ...Переводы12 заявокЗакрыт17 лет назад
Имется перевод терминологического справочника по авиации и артиллерийскому оружию. Требуется: 1. Редактирование и небольшой доперевод случайно не переведенных позиций по авиации -250 стр. 2. Редактирование перевода по артилллерии - 120 стр.Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Возраст от: 22 Возраст до: Образование: высшее Опыт работы: от 1 года Заработная плата от $: 550 - 1000 Пол: Не имеет значения График работы: Полный день Занятость: Полная Город: Москва Требования Желательно знание языка SQL ...Базы данных1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуются web-дизайнер и контент аналитик со знанием технического английского языка для создания и первичного наполнения (перевод, компиляция материалов, презентаций) двух сайтов в области стандартизации, нормативно-технической документации, каталогизации продукции. Материалы на русском и английском языках имеются. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Еще раз спасибо всем откликнувшимся и дозвонившимся. Прошу в теме письма (вакансии от YuriNik) сообщить номер темы, цену за стандартную страницу и сроки по выбранным тематикам. Как видно из Графика переводов - объемы по ...Переводы9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Возраст от: 22 Возраст до: Образование: высшее Опыт работы: от 1 года Заработная плата от $: 550 - 1000 Пол: Не имеет значения График работы: Полный день Занятость: Полная Город: Москва Требования Желательно знание языка ...Базы данныхнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Всем откликнувшимся - спасибо. Здесь выкладываю пример для перевода и Инструкцию АРМа поддержки. Использование последнего бесплатно и обязательно - чтобы согласовать термины и описания с принятыми в российском нормативном поле стандартами и обычаями... Плюс в ...Переводы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходимо выполнить свыше десяти подпроектов переводов с английского терминов продукции из технических словарей и их определений по темам: горное дело, станкостроение, металлургия, инструменты, электротехника, электроника, с/х и строительное машиностроение и т.п. В помощь дается общирный ...Переводы40 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайты предназначены для использования в качестве интернет-магазина нормативно-справочной информации и рекламы услуг коммерческих и ФГУП-структур. На сайтах будет встроен собственный J2EE-модуль управления контентом (справочники, классификаторы, поисковая машина, открытый кодификатор продукции, нормализатор описаний продукции в соответствии ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт17 лет назад