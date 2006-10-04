Скрипт футбольной статистики для проектов http://www.pfpl.ru и http://www.lflspb.ru. Необходимо разработать ПО, которое позволило бы полностью автоматизировать процесс ведения статистики по футбольным турнирам. Принцип действия: вводишь результат матча – получаешь турнирную таблицу, списки бомбардиров и прочую ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Разыскивается веб программист:) Задача: программное обеспечение, позволяющее вести статистику футбольных турниров с сети Интернет. Технологии: язык программирования - PHP, база данных - MySQL; Бюджет и сроки: первое полностью вытекает из второго, оговаривается после просмотра полного ТЗ. Максимум ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $165
Футбольный сайт Задача: дизай и вёрстка сайта Бюджет: 5000 рублей (после утверждения дизайна предоплата 50%) Сроки: 14 дней Тематика сайта: городской турнир по футболу среди дворовых команд Текущая версия сайта доступна по адресу: http://www.pfpl.ru Дополнительно: логотип турнира, описание сайта и ссылки ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад