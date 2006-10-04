Скрипт футбольной статистики для проектов http://www.pfpl.ru и http://www.lflspb.ru. Необходимо разработать ПО, которое позволило бы полностью автоматизировать процесс ведения статистики по футбольным турнирам. Принцип действия: вводишь результат матча – получаешь турнирную таблицу, списки бомбардиров и прочую ...