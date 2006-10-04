ZDN

Николай Страх ZDN

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Футбольный проект (php, mysql, ajax)

    $2500

    Скрипт футбольной статистики для проектов http://www.pfpl.ru и http://www.lflspb.ru. Необходимо разработать ПО, которое позволило бы полностью автоматизировать процесс ведения статистики по футбольным турнирам. Принцип действия: вводишь результат матча – получаешь турнирную таблицу, списки бомбардиров и прочую ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Футбольная статистика

    Здравствуйте! Разыскивается веб программист:) Задача: программное обеспечение, позволяющее вести статистику футбольных турниров с сети Интернет. Технологии: язык программирования - PHP, база данных - MySQL; Бюджет и сроки: первое полностью вытекает из второго, оговаривается после просмотра полного ТЗ. Максимум ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Футбольный сайт

    $165

    Футбольный сайт Задача: дизай и вёрстка сайта Бюджет: 5000 рублей (после утверждения дизайна предоплата 50%) Сроки: 14 дней Тематика сайта: городской турнир по футболу среди дворовых команд Текущая версия сайта доступна по адресу: http://www.pfpl.ru Дополнительно: логотип турнира, описание сайта и ссылки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад