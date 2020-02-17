Занимаюсь разработкой сценариев любой сложности. Специализируюсь на рекламных роликах, вирусной рекламе и музыкальных клипах.

Также для заказа доступны любые работы с текстом и рекламой:

- копирайтинг

- авторские статьи

- песни и стихи

- креэйтинг

- слоганы

- тексты для роликов

- рекламная концепция

Опыт работы:

- Большой опыт в разработке рекламных роликов для ТВ и Web.

- Работа с ТВ шоу (1 Канал, НТВ, Канал Домашний).

- Работа с сериалами.

- Работа с полнометражным и короткометражным кино.

- 4 года успешной работы в должности сценариста, в сотрудничестве с рядом популярных Production студий страны.

- 1 год работы в должности Art Director в студии ClickProduction.

- Опыт работы с международными рекламными кампаниями (работа с Английско-Китайской компанией по созданию презентационного мультфильма).

Портфолио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/Kon_tCmomjy_NQ