Также для заказа доступны любые работы с текстом и рекламой:
- копирайтинг
- авторские статьи
- песни и стихи
- креэйтинг
- слоганы
- тексты для роликов
- рекламная концепция
Опыт работы:
- Большой опыт в разработке рекламных роликов для ТВ и Web.
- Работа с ТВ шоу (1 Канал, НТВ, Канал Домашний).
- Работа с сериалами.
- Работа с полнометражным и короткометражным кино.
- 4 года успешной работы в должности сценариста, в сотрудничестве с рядом популярных Production студий страны.
- 1 год работы в должности Art Director в студии ClickProduction.
- Опыт работы с международными рекламными кампаниями (работа с Английско-Китайской компанией по созданию презентационного мультфильма).
Портфолио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/Kon_tCmomjy_NQ