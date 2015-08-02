Дизайнер интерьеров, экстерьеров. Торговых помещений. Любой сложности.

Образование:

МГТУ им. Носова, Архитектурный факультет, специальность "Производство строительных материалов, изделий, конструкций".

Доп.образование:

Центр "Бизнес и здоровье", 3D графика, Coral, Potoshop.

Так же есть опыт в декорировании поверхностей керамической мозайкой. Работы смотрите в портфолио, любые идеи по этому поводу рассмотрю в частном порядке.