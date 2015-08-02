Zakatrin

Екатерина Zakatrin

 
38 летРоссия/Магнитогорск
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайнер интерьеров, экстерьеров. Торговых помещений. Любой сложности.

Образование:

МГТУ им. Носова, Архитектурный факультет, специальность "Производство строительных материалов, изделий, конструкций".

Доп.образование:

Центр "Бизнес и здоровье", 3D графика, Coral, Potoshop. 

Так же есть опыт в декорировании поверхностей керамической мозайкой. Работы смотрите в портфолио, любые идеи по этому поводу рассмотрю в частном порядке.

Портфолио
Отзывы заказчиков
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$3
2 балла
8 лет назад
Дизайн проект ванной комнаты.
Не работает без предоплаты на копеечных проектах, подозрительно.
Vitaliy_C
Чернов 
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
9 баллов
8 лет назад
Визуализация торговой точки в общественном помещении
Скажу кратко - буду обращаться снова, если понадобится. Рекомендую
Все четко, ясно и во время.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $5
от 7 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 7 дней
нет рейтинга