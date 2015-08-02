Дизайнер интерьеров, экстерьеров. Торговых помещений. Любой сложности.
Образование:
МГТУ им. Носова, Архитектурный факультет, специальность "Производство строительных материалов, изделий, конструкций".
Доп.образование:
Центр "Бизнес и здоровье", 3D графика, Coral, Potoshop.
Так же есть опыт в декорировании поверхностей керамической мозайкой. Работы смотрите в портфолио, любые идеи по этому поводу рассмотрю в частном порядке.
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Портфолио
- "Будь здоров!"232 просмотра
- Мозайка200 просмотров
- Детская276 просмотров
- Детская295 просмотров
- Разработка фронтальной стены торговой точки.328 просмотров
- Спальня298 просмотров
- Детская203 просмотра
- Квартира141 просмотр
- Квартира 80 кв.м.210 просмотров
- Зарисовка. п. Приуральский. г. Магнитогорск197 просмотров
- Кухня294 просмотра
- Детская. п.Звездный. г. Магнитогорск241 просмотр
Отзывы заказчиков
$3
2 балла
8 лет назад
Не работает без предоплаты на копеечных проектах, подозрительно.
$3
9 баллов
8 лет назад
Скажу кратко - буду обращаться снова, если понадобится. Рекомендую
Ответный отзыв
Все четко, ясно и во время.
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $5
от 7 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
от $5
от 7 дней
нет рейтинга