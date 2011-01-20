Zarak

Александр Zarak

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Копипаст

    Добавить в каталог на сайте http://teplotorg-kzn.ru все позиции с teremonline.ru, pech-berezka.ru и lit-kom.ru Сайт работает на advantshop, будет предоставлен доступ в админку.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт для копирования сайтов

    Одна часть скрипта должна индексировать и копировать все страницы указанного сайта, которые есть в индексе яндекса, + исключения/дополнения по шаблону, т.е. например articles.php?id=* , а также запоминать url этих страниц. Вторая часть воспроизводит на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад