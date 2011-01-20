Добавить в каталог на сайте http://teplotorg-kzn.ru все позиции с teremonline.ru, pech-berezka.ru и lit-kom.ru Сайт работает на advantshop, будет предоставлен доступ в админку.
Наполнение сайтов19 заявок
Закрыт
6 лет назад
Добавить в каталог на сайте http://teplotorg-kzn.ru все позиции с teremonline.ru, pech-berezka.ru и lit-kom.ru Сайт работает на advantshop, будет предоставлен доступ в админку.
Одна часть скрипта должна индексировать и копировать все страницы указанного сайта, которые есть в индексе яндекса, + исключения/дополнения по шаблону, т.е. например articles.php?id=* , а также запоминать url этих страниц. Вторая часть воспроизводит на ...
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