Создание или подбор CMS аналогичный prokote.info/demotivation.ru и т.п. за исключением: 1. Модификации изображения не нужно, достаточно загрузки на сервер с контролем контента и размера. 2. Механизм "банов" не нужен. 3. Необходим простой механизм модерирования (в первом приближении: ...
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать толстый клиент для сервера chessd (http://chessd.sourceforge.net/index-en.html) Как компромиссный вариант допускается разработка библиотеки для увязывания XMPP-based протокола chessd с Xboard/WinBoard Приоритет при разработке клиента на функционал, а не дизайн (возможным образцом может служить infiniachess.com) Платформа WinXP и ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо провести поиск информации о on-line варгеймах. Отчетный документ должен содержать таблицу со следующими полями: 1. дата релиза/разработчик; 2. браузерная или требуется клиент, требования к клиенту и серверу; 3. краткое описание + скрин крайне желательно; 4. официальный сайт; 5. модель ...Поиск информации3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать и реализовать библиотеку для работы с линейным входом звуковой карты. В рабочем режиме постоянно сохраняет полученный сигнал на диск. Должен быть реализован метод "сбора" последних N минут. Т.е. при его вызове сигнал ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад