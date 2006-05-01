Zebra2003

Гость Zebra2003

 
39 летРоссия/Воронеж
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание или подбор CMS

    Создание или подбор CMS аналогичный prokote.info/demotivation.ru и т.п. за исключением: 1. Модификации изображения не нужно, достаточно загрузки на сервер с контролем контента и размера. 2. Механизм "банов" не нужен. 3. Необходим простой механизм модерирования (в первом приближении: ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка "толстого" клиента для chessd

    Необходимо разработать толстый клиент для сервера chessd (http://chessd.sourceforge.net/index-en.html) Как компромиссный вариант допускается разработка библиотеки для увязывания XMPP-based протокола chessd с Xboard/WinBoard Приоритет при разработке клиента на функционал, а не дизайн (возможным образцом может служить infiniachess.com) Платформа WinXP и ...

    Linux
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обзор on-line wargame

    $50

    Необходимо провести поиск информации о on-line варгеймах. Отчетный документ должен содержать таблицу со следующими полями: 1. дата релиза/разработчик; 2. браузерная или требуется клиент, требования к клиенту и серверу; 3. краткое описание + скрин крайне желательно; 4. официальный сайт; 5. модель ...

    Поиск информации3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Библиотека для работы с линейным вХодом звуковой карты

    Необходимо разработать и реализовать библиотеку для работы с линейным входом звуковой карты. В рабочем режиме постоянно сохраняет полученный сигнал на диск. Должен быть реализован метод "сбора" последних N минут. Т.е. при его вызове сигнал ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад