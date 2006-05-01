Создание или подбор CMS аналогичный prokote.info/demotivation.ru и т.п. за исключением: 1. Модификации изображения не нужно, достаточно загрузки на сервер с контролем контента и размера. 2. Механизм "банов" не нужен. 3. Необходим простой механизм модерирования (в первом приближении: ...