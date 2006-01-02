ZiBoX

Илья ZiBoX

 
39 летРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Yii/Laravel/PHP/Telegram

Здравствуйте. 

Спасибо что обратили внимание на мой профиль. 

Имею огромный опыт, полученный за 15+ лет разработки проектов разной сложности. 

Пишу безошибочный, чистый, читаемый и понятный код с использование solid принципов. 

PHP – 15 лет 

Yii – 3 года 

Laravel – 3 года

Telegram Bots – 2 года

PHPLaravel