Нужет скрипт по обработке xml запроса посланый сервером nikita.ru и отправка ответа на нево же Подробности в файл
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
17 лет назад
Здравствуйте.
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Имею огромный опыт, полученный за 15+ лет разработки проектов разной сложности.
Пишу безошибочный, чистый, читаемый и понятный код с использование solid принципов.
PHP – 15 лет
Yii – 3 года
Laravel – 3 года
Telegram Bots – 2 года
Нужет скрипт по обработке xml запроса посланый сервером nikita.ru и отправка ответа на нево же Подробности в файл
Нужен скрипт по распознанию тикетов(картинок при регистрации вида "Введите число на картинке"), но не просто а как форумах, например phpBB, IPB и т.д. ИМЕННО РАСПОЗНАНИЕ, допустим на удаленном сервере. Допустим есть форум, и на нем регистрация, ...