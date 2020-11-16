ZisDub123

Татьяна ZisDub123

 
64 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графика, иллюстрация, презентации. Работа с текстом

Владение приложениями Google

Владение графическими программами PhotoShop Illustrator, программами Power Point, Word

Иллюстрации в разнообразных техниках

Способность к сбору и систематизации информации

Отличные дидактические возможности

Отличное владение русским языком, хорошее знание иврита.

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Отзывы заказчиков

maslova4mail
Маргарита 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Нужен рерайт 15 кино-обзоров по 2000 знаков (работаю и с новичками)
Татьяна - отличный специалист и приятный в общении человек. Очень быстро вникает в суть задачи, хорошее качество текстов, ответственность. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству.
Четкая постановка задач. Обратная связь и помощь новичкам на самом высоком уровне. Спасибо за возможность попробовать свои силы в рерайте.
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