Графика, иллюстрация, презентации. Работа с текстом
Владение приложениями Google
Владение графическими программами PhotoShop Illustrator, программами Power Point, Word
Иллюстрации в разнообразных техниках
Способность к сбору и систематизации информации
Отличные дидактические возможности
Отличное владение русским языком, хорошее знание иврита.
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
Татьяна - отличный специалист и приятный в общении человек. Очень быстро вникает в суть задачи, хорошее качество текстов, ответственность. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкая постановка задач. Обратная связь и помощь новичкам на самом высоком уровне. Спасибо за возможность попробовать свои силы в рерайте.