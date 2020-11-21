Услуги художника - иллюстратора ; графического дизайнера
- Работаю, как с векторными, так и с растровыми иллюстрациями.
- Также выполняю живописные работы, что в свою очередь дороже и дольше по времени.
- Могу дополнить, изменить, перерисовать предоставленный вами "референс" или фото
Ознакомиться с некоторыми моими работами можно тут:
Instagram (осн.):
www.instagram.com/the_starfieldesign/
Behance : https://www.behance.net/al63
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- Возврат предоплаты без лишних слов, если что-то пошло не так)
Любое количество правок
- Если правки не противоречат первоначально поставленной задаче
- В случае, когда заказчик не уверен в том что хочет и дополняет первоначальные требования по ходу работы,будет идти речь о дополнительной оплате
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Не берется за работу просто-так, старается помочь заказчику определиться и дать четко задание.
Ответный отзыв
Все отлично, приятный в общении заказчик
$10
10 баллов
4 года назад
Качественно выполненая работа в срок.
Ответный отзыв
Все отлично
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 дней
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