starfieldesign

Артем Локтев starfieldesign

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Услуги художника - иллюстратора ; графического дизайнера

  • Работаю, как с векторными, так и с растровыми иллюстрациями.
  • Также выполняю живописные работы, что в свою очередь дороже и дольше по времени.
  • Могу дополнить, изменить, перерисовать предоставленный вами "референс" или фото

Ознакомиться с некоторыми моими работами можно тут:

Instagram (осн.): 

www.instagram.com/the_starfieldesign/

Behance : https://www.behance.net/al63

Мало работ?

  • Поучаствуй в успешном формировании портфолио для начинающего фрилансера!
  • Возврат предоплаты без лишних слов, если что-то пошло не так)

Любое количество правок 

  • Если правки не противоречат первоначально поставленной задаче
  • В случае, когда заказчик не уверен в том что хочет и дополняет первоначальные требования по ходу работы,будет идти речь о дополнительной оплате
Условия предоплаты оговариваются в процессе

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Отзывы заказчиков

ZisDub123
Татьяна 
64 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Adobe Illustrator. Упражнения.
Не берется за работу просто-так, старается помочь заказчику определиться и дать четко задание.
Все отлично, приятный в общении заказчик
Ответный отзыв
alefas239
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Создание иллюстраций к инстаграму
Качественно выполненая работа в срок.
Все отлично
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
от $10от 2 дней
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