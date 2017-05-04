Zorina_anna

Контекстная реклама в adwords, Яндекс директе, SEO продвижение сайтов, web design

Март 2016 — по настоящее время5 месяцев

Этажи

Екатеринбург, www.etazhy.ru

SEO менеджер

• разработка стратегий для продвижения

• развитие проектов, анализ результатов

• управление командой специалистов по продвижению

• разработка ссылочной стратегии с учетом новых поисковых алгоритмов Google, Yandex

• построение алгоритма покупки ссылок

• ведение cpc кампаний (adwords , директ)

Октябрь 2015 —март 20166 месяцев

avtobus1.ru

Екатеринбург, avtobus1.ru

Руководитель отдела SEO

• разработка стратегии внешнего продвижения;

• ведение cpc , cpa кампаний (директ, adwords);

• внутренняя оптимизация сайтов;

• поиск специалистов и их дальнейший контроль ( контекст и seo );

• анализ трафика;

• составление семантики;

• контроль работы младших специалистов;

• подбор и анализ ключевых слов и целевых URL;

• расчет стоимости лида;

• работа с отчетностью: по позициям, трафику, конверсиям и пр.

• контроль e-mail рассылок;

Июль 2014 —июль 20151 год 1 месяц

Кадам Групп

Россия, careerist.ru

SEO-специалист

• наращивание ссылочной массы (без sape);

• ведение контекстной рекламы (яндекс директ);

• работа с аналитикой (google analytics , яндекс метрика);

• ведение cpc , cpa кампаний (директ, adwords);

• контроль линк билдера (младшего специалиста);

• постановка задач копирайтерам;

• анализ конкурентов (ahrefs.com);

• внутренняя оптимизация сайтов;

• работа с биржами естественных ссылок (miralinks ,goget, blogun );

Результаты: вывод сайта в ТОР по в.ч запросам «работа в Москве», «вакансии в Москве», создание естественной ссылочной массы, увеличение трафика.

Ноябрь 2013 —июль 20149 месяцев

Автомобильная компания

avtozvuk.ua/

Автомобильный бизнес... Показать еще

SEO-оптимизатор

Обязанности:

• аудит сайта

• разработка стратегии многоканального продвижения

• внедрение новой технологии продвижения с учетом • действующих алгоритмов поисков

• анализ конкурентов

• постановка задач копирайтерам

• контроль подрядчиков

• ведение контекста

Достижения :

повышение трафика без покупки ссылок

рос продаж

стабилизация трафика

вывод в ТОР 10 и ТОР 5 высококонкурентных запросов

Март 2013 —октябрь 20138 месяцев

Философия комфорта

Киев, fcomfort.com.ua/

Услуги для бизнеса... Показать еще

SEO мененджер

• составление семантического ядра сайта

• привлечение целевого трафика

• повышение конверсии

• контроль наполнения сайта

• ведения контекста adwords google и yandex direct

• поиск новых каналов для продвижения, реализация новых идей

• работа с биржами ссылок

• медиа маркетинг: контроль подрядчиков, анализ эффективности

• работа над финансовой отдачей от сайта

Последние работы (указана только часть работ, остальные при личном общении)

http://pipi.com.ua - продвижение по трафику . 200 посетителей ежедневно за счет внутренней оптимизации

http://yourhappy.com.ua/ - продвижение по трафику . 500 посетителей ежедневно за счет внутренней оптимизации

http://primery.ru/ - продвижение по трафику, монетизация ресурса.

http://fcomfort.com.ua/ - комплексный маркетинг. Ведение контекстной рекламы, работа над конверсией, привлечение целевого трафика

Август 2012 —февраль 20137 месяцев

В мониторе

Москва, vmonitore.ru

Руководитель seo проектов

• разработка стратегий для продвижения

• развитие проектов, анализ результатов

• управление командой специалистов по продвижению

• знание алгоритмов ранжирования Google, Yandex

• построение алгоритма покупки ссылок

• опыт в оптимизации текстов‚ заголовков‚ и пр.;

• умение работать с биржами ссылок.

• продвижение по трафику.

• контроль команды линк мененджеров

• ведение контекста

Июнь 2011 —июль 20121 год 2 месяца

PR Service

Киев, pr-service.com.ua/

Руководитель интернет проектов

• продвижение сайтов в поисковых системах google, yandex;

• анализ трафика;

• отслеживание результатов;

• составление отчетов и рекомендаций;

• работа с контентом;

• разработка стратегий seo.

Январь 2007 —январь 20103 года 1 месяц

2007-2010

Киев, web-planet.com.ua

Руководитель интернет проектов

Обязанности:

• составление технического задания для веб приложений и сайтов;

• планирование графика работ разработчиков, распределение нагрузки, контроль над исполнением;

• составление плана продвижения и развития сайта, анализ рынка, планирование бюджета;

• вывод сайта в ТОП по высоко конкурентным запросам;

• ведение контекстной рекламы;