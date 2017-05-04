Zorina_anna

Март 2016 — по настоящее время5 месяцев
Этажи
Екатеринбург, www.etazhy.ru
SEO менеджер
• разработка стратегий для продвижения
• развитие проектов, анализ результатов
• управление командой специалистов по продвижению
• разработка ссылочной стратегии с учетом новых поисковых алгоритмов Google, Yandex
• построение алгоритма покупки ссылок
• ведение cpc кампаний (adwords , директ)
Октябрь 2015 —март 20166 месяцев
Екатеринбург, avtobus1.ru
Руководитель отдела SEO
• разработка стратегии внешнего продвижения;
• ведение cpc , cpa кампаний (директ, adwords);
• внутренняя оптимизация сайтов;
• поиск специалистов и их дальнейший контроль ( контекст и seo );
• анализ трафика;
• составление семантики;
• контроль работы младших специалистов;
• подбор и анализ ключевых слов и целевых URL;
• расчет стоимости лида;
• работа с отчетностью: по позициям, трафику, конверсиям и пр.
• контроль e-mail рассылок;
Июль 2014 —июль 20151 год 1 месяц
Кадам Групп
Россия, careerist.ru
SEO-специалист
• наращивание ссылочной массы (без sape);
• ведение контекстной рекламы (яндекс директ);
• работа с аналитикой (google analytics , яндекс метрика);
• ведение cpc , cpa кампаний (директ, adwords);
• контроль линк билдера (младшего специалиста);
• постановка задач копирайтерам;
• анализ конкурентов (ahrefs.com);
• внутренняя оптимизация сайтов;
• работа с биржами естественных ссылок (miralinks ,goget, blogun );
Результаты: вывод сайта в ТОР по в.ч запросам «работа в Москве», «вакансии в Москве», создание естественной ссылочной массы, увеличение трафика.
Ноябрь 2013 —июль 20149 месяцев
Автомобильная компания
Автомобильный бизнес... Показать еще
SEO-оптимизатор
Обязанности:
• аудит сайта
• разработка стратегии многоканального продвижения
• внедрение новой технологии продвижения с учетом • действующих алгоритмов поисков
• анализ конкурентов
• постановка задач копирайтерам
• контроль подрядчиков
• ведение контекста
Достижения :
повышение трафика без покупки ссылок
рос продаж
стабилизация трафика
вывод в ТОР 10 и ТОР 5 высококонкурентных запросов
Март 2013 —октябрь 20138 месяцев
Философия комфорта
Киев, fcomfort.com.ua/
Услуги для бизнеса... Показать еще
SEO мененджер
• составление семантического ядра сайта
• привлечение целевого трафика
• повышение конверсии
• контроль наполнения сайта
• ведения контекста adwords google и yandex direct
• поиск новых каналов для продвижения, реализация новых идей
• работа с биржами ссылок
• медиа маркетинг: контроль подрядчиков, анализ эффективности
• работа над финансовой отдачей от сайта
Последние работы (указана только часть работ, остальные при личном общении)
http://pipi.com.ua - продвижение по трафику . 200 посетителей ежедневно за счет внутренней оптимизации
http://yourhappy.com.ua/ - продвижение по трафику . 500 посетителей ежедневно за счет внутренней оптимизации
http://primery.ru/ - продвижение по трафику, монетизация ресурса.
http://fcomfort.com.ua/ - комплексный маркетинг. Ведение контекстной рекламы, работа над конверсией, привлечение целевого трафика
Август 2012 —февраль 20137 месяцев
В мониторе
Москва, vmonitore.ru
Руководитель seo проектов
• разработка стратегий для продвижения
• развитие проектов, анализ результатов
• управление командой специалистов по продвижению
• знание алгоритмов ранжирования Google, Yandex
• построение алгоритма покупки ссылок
• опыт в оптимизации текстов‚ заголовков‚ и пр.;
• умение работать с биржами ссылок.
• продвижение по трафику.
• контроль команды линк мененджеров
• ведение контекста
Июнь 2011 —июль 20121 год 2 месяца
PR Service
Киев, pr-service.com.ua/
Руководитель интернет проектов
• продвижение сайтов в поисковых системах google, yandex;
• анализ трафика;
• отслеживание результатов;
• составление отчетов и рекомендаций;
• работа с контентом;
• разработка стратегий seo.
Январь 2007 —январь 20103 года 1 месяц
2007-2010
Киев, web-planet.com.ua
Руководитель интернет проектов
Обязанности:
• составление технического задания для веб приложений и сайтов;
• планирование графика работ разработчиков, распределение нагрузки, контроль над исполнением;
• составление плана продвижения и развития сайта, анализ рынка, планирование бюджета;
• вывод сайта в ТОП по высоко конкурентным запросам;
• ведение контекстной рекламы;