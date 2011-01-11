Zorkis

Светлана Zorkis

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Специализация: дизайн сайтов, разработка логотипа, фирменного стиля

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Делаю работу качественно и в срок.

Стоимость -договорная

Отзывы заказчиков

inweb
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Требуется веб-дизайнер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга