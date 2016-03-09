_Angelika_

Анжелика Иванова _Angelika_

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ретушер, дизайнер, художник.

Свободное владение программами Photoshop, Lightroom,PRO100 и Corel Draw.

Photoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
VTatarskiy
Валерий 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Набросать вектор сверху по макету jpg
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Отличный заказчик, приятно и легко работать.
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать фирменный бланк альбомного типа по шаблону верт. бланка
Отличный исполнитель. всем рекомендую
Все лаконично и доступно, оплата своевременно.
Ответный отзыв
Фирменный стиль
1 отзыв
от $50
от 7 дней
#114
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#248
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#547
Наружная реклама
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#719
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1181
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1605
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2868
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#2986
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