Ретушер, дизайнер, художник.
Свободное владение программами Photoshop, Lightroom,PRO100 и Corel Draw.
Портфолио
- Фирменный стиль156 просмотров
- Фирменный стиль149 просмотров
- Борд180 просмотров
- Визитки177 просмотров
- Борд135 просмотров
- Рекламные интернет баннера164 просмотра
- Рекламный макет205 просмотров
- Меню для GLOSSARY165 просмотров
- Банер147 просмотров
- Визуализация мебельных проектов189 просмотров
- Акционные баннера500 просмотров
- Разработка визитки и фирм. бланка256 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно и легко работать.
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. всем рекомендую
Ответный отзыв
Все лаконично и доступно, оплата своевременно.
Фирменный стиль
1 отзыв
от $50
от 7 дней
#114
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#248
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#547
Наружная реклама
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#719
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1181
Баннеры
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1605
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2868
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 5 дней
#2986