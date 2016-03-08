Сделать фирменный бланк альбомного типа по шаблону верт. бланка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен3 заявки197 просмотров

Есть полный комплект фирменного стиля в том числе вертикальный бланк.

Во вложении презентационный материал.

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

_Angelika_
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. всем рекомендую
Все лаконично и доступно, оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

_Angelika_
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад

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