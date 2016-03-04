Создание флаера, визиток, плаката, постера и фирм. бланка

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен14 заявок215 просмотров

Необходим дизайн и подготовка для печати (текст и изображения предоставляются):

Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм

Формат данных: 299x212 мм 

Две визитные карточки 85x55 мм

Формат данных: 87x57 мм 

Плакат DIN A1 – 840x594 мм

Формат данных: 842x596 мм 

Постер DIN A0 – 1188x840 мм

Формат данных: 1190x842 мм 

Фирменный бланк A4

9 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Доволен сотрудничеством. Все было сделано быстро и в срок. Mои пожелания были учтены. Станислав был постоянно на связи, если и отлучался, то заранее предупреждал об этом. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество. Точное задание, доброжелательность и оплата моментально. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад