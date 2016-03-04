Добрый день уважаемые фрилансеры. Существует мастерская по изготовлению мебели и фасадов. Есть желание продвинуться в сторону изготовления именно фасадов и предоставление услуг по покраске. Для воплощения данной идеи требуется следующее: разработать стиль, цветовую гамму для ...
Создание флаера, визиток, плаката, постера и фирм. бланка
Необходим дизайн и подготовка для печати (текст и изображения предоставляются):
Двусторонний флаер DIN A4 297x210 мм
Формат данных: 299x212 мм
Две визитные карточки 85x55 мм
Формат данных: 87x57 мм
Плакат DIN A1 – 840x594 мм
Формат данных: 842x596 мм
Постер DIN A0 – 1188x840 мм
Формат данных: 1190x842 мм
Фирменный бланк A4
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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