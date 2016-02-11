Собрать KV из готовых элементов и сделать подачу

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт7 заявок152 просмотра

Привет!

Есть готовые элементы:

  • Логотип
  • Шрифты
  • Слоган
  • Изображение продукта (несколько вариантов)
+ все это оформлено в бренд-бук.

Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких носителях:

  • Уличный биллборд 3х6
  • Макет в Прессу A4
  • Сити-формат - разместить на остановке.
Шаблоны в аттаче - фотки с шаттерстока предоставлю.Бренд-бук вышлю исполнителю на почту.
9 лет назад
mallory
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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