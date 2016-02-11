Уважаемые дизайнеры! Компания FitMania ищет специалистов для разработки корпоративного стиля и общего дизайн проекта для нашего старт-апа. Рассмотрим возможность долгосрочного сотрудничества на правах полноценного долевого участника в юр. лице. ...
Собрать KV из готовых элементов и сделать подачу
Привет!
Есть готовые элементы:
- Логотип
- Шрифты
- Слоган
- Изображение продукта (несколько вариантов)
Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких носителях:
- Уличный биллборд 3х6
- Макет в Прессу A4
- Сити-формат - разместить на остановке.
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