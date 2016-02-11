Собрать KV из готовых элементов и сделать подачу

Привет!

Есть готовые элементы:

Логотип

Шрифты

Слоган

Изображение продукта (несколько вариантов)

+ все это оформлено в бренд-бук.

Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких носителях:

Уличный биллборд 3х6

Макет в Прессу A4

Сити-формат - разместить на остановке.

Шаблоны в аттаче - фотки с шаттерстока предоставлю.Бренд-бук вышлю исполнителю на почту.