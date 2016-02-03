Логотип и фирменный стиль для студии свадебной флористики

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  2. Фирменный стиль
Закрыт24 заявки229 просмотров

Предпочитаемые цвета: цветной; пастельные тона (возможно: коралловый, персиковый, лазурный, голубой, розовый)

Ассоциации: женственность, молодость, стиль, игривость, тонкости

Название обыгрываемое в логотипе: Студия Татьяны Ким

Ориентирован на: невеста и жених (девушка 90%, мужчина 10%)

Будет использоваться на: визитки, Веб -сайты, полиграфия (пакеты, коробки)

Вижу логотип круглый, без определенных очертаний. 

9 лет назад
guest_14551761763691
9 лет в сервисе
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9 лет назад

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