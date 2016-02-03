Фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок154 просмотра

Есть лого (в кореле, готовый) и цветовое решение, нужно сделать макет визитки, образец для презентаций и бланков (шапки документов).

9 лет назад
Dargonaks
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров