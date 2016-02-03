Предпочитаемые цвета: цветной; пастельные тона (возможно: коралловый, персиковый, лазурный, голубой, розовый) Ассоциации: женственность, молодость, стиль, игривость, тонкости Название обыгрываемое в логотипе: Студия Татьяны Ким Ориентирован на: невеста и жених (девушка 90%, мужчина 10%) ...
Фирменный стиль
Есть лого (в кореле, готовый) и цветовое решение, нужно сделать макет визитки, образец для презентаций и бланков (шапки документов).
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