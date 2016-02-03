Фирменный стиль

Всем доброго времени суток! Ищем креативного дизайнера для создания уникального фирменного стиля компании и внесения небольших корректив в уже имеющийся логотип. Компания работает в туристической сфере на о.Самуи, Таиланд. Все подробности и пожелания размещены ...