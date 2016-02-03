Разработка дизайн проекта для FitMania (Кор. цвета, шрифты, лого ...)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт14 заявок188 просмотров

Уважаемые дизайнеры!

Компания FitMania ищет специалистов для разработки корпоративного стиля и общего дизайн проекта для нашего старт-апа.

Рассмотрим возможность долгосрочного сотрудничества на правах полноценного долевого участника в юр. лице.

Ознакомиться подробнее с проектом можно по ссылке http://www.myfitmania.ru/

С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,

Команда FitMania

9 лет назад
FitMania
Максим 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров