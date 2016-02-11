Привет! Есть готовые элементы: ЛоготипШрифтыСлоганИзображение продукта (несколько вариантов)+ все это оформлено в бренд-бук. Нужно собрать из этих элементов просчтейших Key Visual, а затем показать его подачу на нескольких ...
Разработка фир.стиля ИТ компании
Разработка фир.стиля (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации). Бриф во вложении. Необходимо подписание договора на отчуждение прав на разработанные элементы, в случае победы.
Дополнительные вопросы приветствуются.
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