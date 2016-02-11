Разработка фир.стиля ИТ компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт8 заявок1040 просмотров
#1$100

Разработка фир.стиля (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации). Бриф во вложении. Необходимо подписание договора на отчуждение прав на разработанные элементы, в случае победы.

Дополнительные вопросы приветствуются.

9 лет назад
Sunblakk
Алексей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров