Разработка фир.стиля (логотип, визитка, бланк, шаблон презентации). Бриф во вложении. Необходимо подписание договора на отчуждение прав на разработанные элементы, в случае победы. Дополнительные вопросы приветствуются.
Разработка логотипа, фирменного стиля.
Добрый день уважаемые фрилансеры. Существует мастерская по изготовлению мебели и фасадов. Есть желание продвинуться в сторону изготовления именно фасадов и предоставление услуг по покраске. Для воплощения данной идеи требуется следующее: разработать стиль, цветовую гамму для рекламной продукции, логотип ( название предприятия artness, домен был зарегистрирован пару лет назад, но до сегодняшнего дня не использовался), быть готовым выполнить визуализацию образцов фасадов (подробней позже), далее, по мере готовности, сделать сайт. Логотип, желательно, середина между классикой и модерном, без завитков, но и без остроты углов. Срочности нет, важнее умеренный бюджет, пока прицел на локальный, местный рынок. Мне лично симпатичен сайт arko-iris.com.ua. Жду предложений . Спасибо.
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