Доработать макет визиток

Имеется макет визитной карточки в eps и ai. Необходимо соблюдая стилистику, добавить новое направление

деятельности (см. нижнюю строчку в текстовых блоках newtxt.txt) и логотип Smoothie.ru. Направление не основное, поэтому второй логотип может быть меньше размером. Также изменился адрес. В архиве старые макеты и логотипы.

Пожалуйста, Ваши предложения по ценам и срокам, ссылки на портфолио (пожалуйста, сразу с линками на работы по фирменному стилю).