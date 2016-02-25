Необходимо создание фирменного стиля для производителя сыров. Первым делом: определиться с цветом, общей концепцией, создать визитку, этикетки на товар. Далее будем сотрудничать с дизайнером по мере поступления новых задач: разработка буклетов, клише, выставочных стендов, ...
БрэндБук
Студия макияжа ищет дизайнера,для создания фирменного стиля. Требуется креативный, свежий взгляд. Есть готовый БРИФ. Лучшая студия города, с индивидуальным стилем. Студия предостовляет слуги макияжа ,прически а так же обучения по данным направлениям.
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