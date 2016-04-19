Фирменный стиль.

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Завершен26 заявок245 просмотров

Ищу человека, который сделает фирменный стиль.

На данный момент есть лого и сайт. 

Нужны

- визитка

- поправить лого, шрифт, если это необходимо

- фирменный бланк

- почтовый конверт

- буклет

Пишите, пожалуйста, ваши цены и сроки.

Предложения без портфолио рассматриваться не будут.

Спасибо

9 лет назад
NadenoK
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$115
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

mucunda
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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