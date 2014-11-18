_Beliy_

Серёжа Петров _Beliy_

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация Android 5.0

    $1000

    Добрый день! Требуется оптимизировать и протестировать операционку андроид для мобильного телефона. Что конкретно делать и какие разделы убирать и добавлять будет указано в ТЗ. Предпочтительны программисты их г. Харькова. Стоимость проекта и сроки оговариваются ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация ПО на Android

    $1000

    Добрый день! Требуется оптимизировать и протестировать операционку андроид для мобильного телефона. Что конкретно делать и какие разделы убирать и добавлять будет указано в ТЗ. Предпочтительны программисты их г. Харькова. Стоимость проекта и сроки оговариваются ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад