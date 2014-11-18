Добрый день! Требуется оптимизировать и протестировать операционку андроид для мобильного телефона. Что конкретно делать и какие разделы убирать и добавлять будет указано в ТЗ. Предпочтительны программисты их г. Харькова. Стоимость проекта и сроки оговариваются ...