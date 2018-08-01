Предоставляю услуги разработки сайта и т.п. Знания Html, CSS, Php, JavaScript.

Добрый день уважаемый читатель, я недавно попал на этот сайт, но имею хороший опыт в данной сфере услуг. Я хорошо понимаю требования заказчика и всегда стараюсь найти с ним общий язык. Стоимость моей работы мала, цены мои не кусаются. В общем скажу, что мои клиенты всегда остаются довольны, а если и возникают какие либо проблемы в выполненной работе, то я всегда готов исправить эти ошибки совершенно бесплатно.