__Shadow__

Ярошенко Миколай __Shadow__

 
18 летУкраина/Харьков
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Моя робота з фронтенду (HTML / CSS) зробить ваш веб-сайт неймовірно привабливим.

Моє основне прагнення - надавати неперевершені послуги своїм клієнтам. Для досягнення цієї мети я постійно шукаю нові досвіди та можливості для підвищення своїх навичок та знань.

Робота зі мною є зручною, а задоволення клієнта - моє головне завдання.

  • Я завжди з нетерпінням чекаю на нові проекти і розпочинаю їх з ентузіазмом і позитивним настроєм.

  • Коли я щось обіцяю, то завжди дотримую свого слова, незалежно від усіх обставин.

  • Моя відданість і наполегливість забезпечують завершення кожного проекту вчасно та на найвищому рівні якості.

  • Я розумію важливість дотримання термінів і роблю все можливе, щоб завдання були виконані в обумовлені строки.

  • На відміну від деяких інших постачальників послуг, я не вимагаю передоплати або авансових внесків. Замість цього я фокусуюся на наданні відмінної якості роботи та будую міцні, довготривалі відносини з моїми клієнтами.

  • Я завжди доступний, будь то по електронній пошті, телефону або іншому засобі зв'язку. Це допомагає клієнтам залишатися інформованими та брати участь у всьому життєвому циклі проекту, а також забезпечує швидке та ефективне вирішення будь-яких питань або проблем.

Як зі мною зв'язатися:

*Крім того, я надаю гарантію на свою роботу, тому будь-які правки є безкоштовними, звісно, в рамках розумного.

Ви можете додатково переглянути мій профіль на Frontend Mentor. Там я постійно виконую нові челенджі, доповнюючи їх своїми власними цікавими ідеями. Також, ви зможете подивитись мій вихідний код, якщо вам це потрібно🦊.

HTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
crypto_hirurg
Олександр 
29 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
6 месяцев назад
Создать 2 html страницы
Работой доволен, рекомендую)
Було приємно працювати разом.
Ответный отзыв
crypto_hirurg
Олександр 
29 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Анимация 3d (three.js, D3)
Очень доволен! Такую страницу вместе с 3d как я запросил, сделал в 4 раза быстрее + качество адаптивной верстки на высоте, весь код сопровождается комментариями, окуратно и грамотно написано!
Співпраця з цією людиною вже не перший раз, і кожен наш проект приніс мені задоволення і впевненість в якості результату. Він є дослідженим та надійним партнером, який завжди дотримується умовленостей, дослухається до порад та своєчасно переказує гроші. Радість від співпраці з ним посилюється його постійним інтересом та відкритістю до нових ідей.
Ответный отзыв