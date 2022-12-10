Размеры продуктов нужно перенести из [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cEdEiupm7niwl3GoHTst1P22tV1-JnyLBzzRlFPXy8/edit#gid=0]Products[/url] -> [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDxcPC_QZPrtIOansZzff1-Gz8FHTi7jhTSF4sk2Yzs/edit#gid=0]Catalog[/url]. Цикл по листу [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cEdEiupm7niwl3GoHTst1P22tV1-JnyLBzzRlFPXy8/edit#gid=0]Products[/url] по колонке Barcode каждый Barcode ищется в аналогичной колонке [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDxcPC_QZPrtIOansZzff1-Gz8FHTi7jhTSF4sk2Yzs/edit#gid=0]Catalog[/url], и копируются значения Box type, L , W, H Необходимо сделать 2 опции в скрипте: Опция ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо составить алгоритм, который будет из списка того, что нужно отправить трансформировать в список товаров по коробкам. Товары упакованы в различные типы коробок. (всего 10 типов). И нужно уложить данные товары по коробкам. Большие коробки ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад