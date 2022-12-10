_idioms_

Наталья _idioms_

 
33 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • App script

    Размеры продуктов нужно перенести из [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cEdEiupm7niwl3GoHTst1P22tV1-JnyLBzzRlFPXy8/edit#gid=0]Products[/url] -&gt; [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDxcPC_QZPrtIOansZzff1-Gz8FHTi7jhTSF4sk2Yzs/edit#gid=0]Catalog[/url]. Цикл по листу [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/10cEdEiupm7niwl3GoHTst1P22tV1-JnyLBzzRlFPXy8/edit#gid=0]Products[/url] по колонке Barcode каждый Barcode ищется в аналогичной колонке [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDxcPC_QZPrtIOansZzff1-Gz8FHTi7jhTSF4sk2Yzs/edit#gid=0]Catalog[/url], и копируются значения Box type, L , W, H Необходимо сделать 2 опции в скрипте: Опция ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Алгоритм на Python (Colab) распределения товаров по коробкам.

    Необходимо составить алгоритм, который будет из списка того, что нужно отправить трансформировать в список товаров по коробкам. Товары упакованы в различные типы коробок. (всего 10 типов). И нужно уложить данные товары по коробкам. Большие коробки ...

    Python
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    год назад