Сайт под ключ по продаже кухонной мебели с возможностью смоделировать кухню на сайте с расчетом стоимости и раскадровкой подетально.
Сайты «под ключ»24 заявки
Закрыт
11 лет назад
Сайт под ключ по продаже кухонной мебели с возможностью смоделировать кухню на сайте с расчетом стоимости и раскадровкой подетально.
Создание 3D программы для растановки кухонной мебели. Требования к программе: 1. Возможность задавать размеры комнаты (длина, ширина, высота) 2. Возможность либо статического просмотра 3Д в 4 проекциях, в идеале – под любым ракурсом ...
Требуется специалист по созданию портала типа remontnik.ru