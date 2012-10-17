a3334444

Владимир a3334444

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт под ключ

    Сайт под ключ по продаже кухонной мебели с возможностью смоделировать кухню на сайте с расчетом стоимости и раскадровкой подетально.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание 3D-программы

    Создание 3D программы для растановки кухонной мебели. Требования к программе: 1. Возможность задавать размеры комнаты (длина, ширина, высота) 2. Возможность либо статического просмотра 3Д в 4 проекциях, в идеале – под любым ракурсом ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад