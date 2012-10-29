Мобильные приложения Android | iOS
Мобильные приложения Android | iOS
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- Найди авто Android | iOS191 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Антон выполнил работу быстро и качественно! Очень рад сотрудничеству. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Пришёл, увидил, победил! Получил проект и сразу же его сделал, не задавая лишних вопросов. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает, чего хочет. Рекомендую.
$1
10 баллов
11 лет назад
Хорошо, быстро и непринужденно верстает. Знает "фишечки" css. Рекомендую как исполнительного специалиста.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, при выполнении которого даже не возникло сопутствующих вопросов. Оплата моментально после выполнения.
$1
10 баллов
11 лет назад
Благодарен за профессиональную помощь!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставленное задание!
$2
10 баллов
11 лет назад
Антон все сделал в рекордные сроки, объяснил, показал, подсказал. Большое удовольствие работать с данным исполнителем - очень рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Интересные задачи. Четкая постановка целей.
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга