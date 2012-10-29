a_artsimovich

Антон a_artsimovich

 
34 годаРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Мобильные приложения Android | iOS

Мобильные приложения Android | iOS

Веб-сервисы и API для мобильных приложений

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Отзывы заказчиков
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Настроить cookies для jquery скрипта
Антон выполнил работу быстро и качественно! Очень рад сотрудничеству. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделать верстку
Пришёл, увидил, победил! Получил проект и сразу же его сделал, не задавая лишних вопросов. Рекомендую!!!
Отличный заказчик, знает, чего хочет. Рекомендую.
Ответный отзыв
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Сверстать простой макет + сделать сортировку в XLS
Хорошо, быстро и непринужденно верстает. Знает "фишечки" css. Рекомендую как исполнительного специалиста.
Отличный заказчик. Четко поставленное задание, при выполнении которого даже не возникло сопутствующих вопросов. Оплата моментально после выполнения.
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oz-style
41 годИспания
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Срочно. Нужна правка строчки php кода
Благодарен за профессиональную помощь!
Отличный заказчик! Четко поставленное задание!
Ответный отзыв
glaberzu
Россия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$2
10 баллов
11 лет назад
Простая задачка mysql
Антон все сделал в рекордные сроки, объяснил, показал, подсказал. Большое удовольствие работать с данным исполнителем - очень рекомендую!
Отличный заказчик. Интересные задачи. Четкая постановка целей.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга