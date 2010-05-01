Профессиональный опыт
05.2010 – продолжаю работать , Auriga
Информационные технологии/системная интеграция
Специалист по контролю качества
Тестирование Банковских систем (МСО, Diasoft, Way4, Profile, Internet banking):
Функциональное тестирование;
Регрессионное тестирование;
Smoke тестирование;
Написание тестовых планов, тестовых сценариев, отчетов по тестированию.
04.2009 – 05.2010 , ATD Direct (eSignal)
Информационные технологии/системная интеграция
Специалист по контролю качества
Тестирование торговых платформ (eSignal 10.x, eSignal 11):
Анализ, воспроизведение и документирование багов;
Функциональное тестирование;
Регрессионное тестирование;
Написание CheckList'ов, тестовых сценариев.
Тестирование уровня данных eSignal 11:
Написание тестовых сценариев для ручного и автоматизированного тестирования;
Регрессионное тестирование;
Использование методологии разработки AGILE Scrum (ScrumMaster).
06.2005 – 04.2009 , ооо "Электронная Медицина"
Информационные технологии/системная интеграция
Инженер программист
Тестирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения. Работа с базами данных (SQL Server, Interbase, Firebird).
Написание SQL запросов.
Обучение пользователей.
Разработка графического интерфейса модулей "Запись на прием" и "Расписание приема врачей".
Анализ бизнес процессов системы ДЛО.
05.2004 – продолжаю работать , ооо "ЗИОСАБ-Дон"
системный администратор
Обслуживание компьютерной техники и ЛВС. Администрирование Windows систем. Обучение пользователей.
Есть возможность тестировать приложения для iphone4