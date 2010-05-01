a_shat

Артем a_shat

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Тестировщик

Профессиональный опыт

05.2010 – продолжаю работать , Auriga

Информационные технологии/системная интеграция

Специалист по контролю качества

Тестирование Банковских систем (МСО, Diasoft, Way4, Profile, Internet banking):

Функциональное тестирование;

Регрессионное тестирование;

Smoke тестирование;

Написание тестовых планов, тестовых сценариев, отчетов по тестированию.

04.2009 – 05.2010 , ATD Direct (eSignal)

Информационные технологии/системная интеграция

Специалист по контролю качества

Тестирование торговых платформ (eSignal 10.x, eSignal 11):

Анализ, воспроизведение и документирование багов;

Функциональное тестирование;

Регрессионное тестирование;

Написание CheckList'ов, тестовых сценариев.

Тестирование уровня данных eSignal 11:

Написание тестовых сценариев для ручного и автоматизированного тестирования;

Регрессионное тестирование;

Использование методологии разработки AGILE Scrum (ScrumMaster).

06.2005 – 04.2009 , ооо "Электронная Медицина"

Информационные технологии/системная интеграция

Инженер программист

Тестирование, внедрение и сопровождение программного обеспечения. Работа с базами данных (SQL Server, Interbase, Firebird).

Написание SQL запросов.

Обучение пользователей.

Разработка графического интерфейса модулей "Запись на прием" и "Расписание приема врачей".

Анализ бизнес процессов системы ДЛО.

05.2004 – продолжаю работать , ооо "ЗИОСАБ-Дон"

системный администратор

Обслуживание компьютерной техники и ЛВС. Администрирование Windows систем. Обучение пользователей.

Есть возможность тестировать приложения для iphone4

Тестирование ПО
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга