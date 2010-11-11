Здравствуйте. Требуется перенести сайт, на другой хостинг.DLE 100 m
Прочее6 заявок
Закрыт
13 лет назад
Здравствуйте. Требуется перенести сайт, на другой хостинг.DLE 100 m
Сменить и немного подправить шаблон на сайте http://oldweb.ru/ указывайте цену....писать только адекватным. написал же только АДЕКВАТНЫХ.......ТАМ РАБОТЫ НА10 МИНУТ
Здравствуйте, Требуется оптимизация верстки на сайте, в основном - убрать лишнюю графику, Адрес сайта - http://oldweb.ru/ Предпочтение будет отдано предложению с разумными финансовыми условиями.