aaa240

Андрей aaa240

 
57 летИзраиль/Эйлат
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Перенос сайта

    Здравствуйте. Требуется перенести сайт, на другой хостинг.DLE 100 m

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Смена шаблона на сайте

    Сменить и немного подправить шаблон на сайте http://oldweb.ru/ указывайте цену....писать только адекватным. написал же только АДЕКВАТНЫХ.......ТАМ РАБОТЫ НА10 МИНУТ

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация верстки на сайте

    Здравствуйте, Требуется оптимизация верстки на сайте, в основном - убрать лишнюю графику, Адрес сайта - http://oldweb.ru/ Предпочтение будет отдано предложению с разумными финансовыми условиями.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад