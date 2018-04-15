Резюме

Добрый день! Я - Филипп(на фото справа).

Я молодой и активный СММщик

Занимаюсь СММ уже более 4 лет.

Женат, увлекаюсь IT и чтением книг.

Немного фактов обо мне:

Если я беру у Вас задание знайте - как бы я не владел тем навыком, ключевым, который требуется для лучшего выполнения задания, я буду максимально усерден и серьезен при работе, а так же открыт и терпелив.

Я стараюсь никого и никогда не подводить, в худшем случае отказывать вовремя.

Мои умения, я могу:

Привлечь трафик внутри соцсети на страницу/группу

Продвинуть сообщество и/или страницу

Работать с таргетированной рекламой и вполне успешно!

Оптимизировать аккаунт для заработка

Доп. услуги