aaaaaz

Филипп Понаморев aaaaaz

 
27 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме

Добрый день! Я - Филипп(на фото справа).

Я молодой и активный СММщик

Занимаюсь СММ уже более 4 лет.

Женат, увлекаюсь IT и чтением книг.

Немного фактов обо мне:

Если я беру у Вас задание знайте - как бы я не владел тем навыком, ключевым, который требуется для лучшего выполнения задания, я буду максимально усерден и серьезен при работе, а так же открыт и терпелив. 

Я стараюсь никого и никогда не подводить, в худшем случае отказывать вовремя.

Мои умения, я могу:

  • Привлечь трафик внутри соцсети на страницу/группу
  • Продвинуть сообщество и/или страницу
  • Работать с таргетированной рекламой и вполне успешно!
  • Оптимизировать аккаунт для заработка
Доп. услуги

  • Обучение (от 30 до 120 руб/час. В  зависимости от задач обучения и темы(все темы выше))
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Tan4es91
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Специалист по продвижению инстаграм
Отличный специалист, который подходит к проекту очень ответственно, а, главное, профессионально! Всегда на связи. Плюс к отличному выполнению работы сверх нормы консультирует и даёт Дельные советы. Приемлемые расценки за такую качественную работу. С моим аккаунтом в инстаграмме даже перевыполнил намеченный план. За что огромное спасибо. Искренне рекомендую.
Прекрасный заказчик. Адекватный и всегда на связи! Спасибо ей за взаимоприятное сотрудничество
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