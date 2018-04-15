Резюме
Добрый день! Я - Филипп(на фото справа).
Я молодой и активный СММщик
Занимаюсь СММ уже более 4 лет.
Женат, увлекаюсь IT и чтением книг.
Немного фактов обо мне:
Если я беру у Вас задание знайте - как бы я не владел тем навыком, ключевым, который требуется для лучшего выполнения задания, я буду максимально усерден и серьезен при работе, а так же открыт и терпелив.
Я стараюсь никого и никогда не подводить, в худшем случае отказывать вовремя.
Мои умения, я могу:
- Привлечь трафик внутри соцсети на страницу/группу
- Продвинуть сообщество и/или страницу
- Работать с таргетированной рекламой и вполне успешно!
- Оптимизировать аккаунт для заработка
- Обучение (от 30 до 120 руб/час. В зависимости от задач обучения и темы(все темы выше))
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг на Тильде. Искусственные Ёлки.171 просмотр
- Тажединов192 просмотра
- Раскрутка тематической страницы.200 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
6 лет назад
Отличный специалист, который подходит к проекту очень ответственно, а, главное, профессионально! Всегда на связи. Плюс к отличному выполнению работы сверх нормы консультирует и даёт Дельные советы. Приемлемые расценки за такую качественную работу. С моим аккаунтом в инстаграмме даже перевыполнил намеченный план. За что огромное спасибо. Искренне рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Адекватный и всегда на связи! Спасибо ей за взаимоприятное сотрудничество