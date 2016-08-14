aak_zhafir

Александра aak_zhafir

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон письма в HTML СРОЧНО

    Письмо HTML Шрифт: Frutiger/Arial RBG 3/66/142 Текст: Дорогие друзья! Мы рады поздравитьВас с наступающим Новым годом, пожелать Вам волшебного настроения, успехов в новых делах и свершений, и чтобы доброта, радость и счастье окружали и ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод видео

    $30

    Необходимо наложить сверху перевод на русский язык.  Материалы по ссылке https://yadi.sk/d/YD0cgbIFuEH2e  Лучше всего использовать Adobe Aftereffects.  оплата будет произведена в рублях.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер Flash

    $25

    1 слайд  время сделать выбор 2 слайд  полностью электрические ТПА 3 слайд   более 160 ТПА в России и СНГ  4 слайд  Подробнее  ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка под формат + внесение изменения в текст

    $8

    Взять первую страницу из  https://yadi.sk/d/f1yiobRIt26tn  Текст на фото  Основные применения: автокомплектующие, части бытовой техники, строительно-складские изделия (поддоны, палеты) и складские корзины, мусорные баки и корзины, разделительные дорожные барьеры, фитинги больших размеров и ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад